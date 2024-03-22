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Какая погода ждет жителей Башкирии на выходных — прогноз

Сегодня днем в горных районах Башкирии потеплеет до +12 градусов, сообщили в Башгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 70% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Башинформ

По данным синоптиков, сегодня в республике по-прежнему без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днем +1, +6 градусов, в горных районах +7, +12.

В субботу, 23 марта, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью −5, −10 градусов, по югу — 11, −16. Днем 0, +5 градусов, в горных районах Башкирии до +10.

В воскресенье, 24 марта, местами пройдет небольшой снег с дождем, днем по северу до умеренного. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −2, −7 градусов, при прояснениях до −12. Днем 0, +5°, в горных районах до +10.

Ранее Башинформ со ссылкой на и. о. руководителя Башкирского УГМС Анну Козаеву сообщил о том, что предстоящий паводок обещает быть более серьезным, чем в прошлые годы. Запасы воды в снеге в бассейне реки Белой на 6−27% выше средних многолетних значений, пояснила Анна Козаева.