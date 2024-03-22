Опубликован антирейтинг районов-лидеров по туберкулезу в Новосибирской области

В районах Болотнинском, Мошковском и Коченевском Новосибирской области отмечается повышенный уровень заболеваемости туберкулезом по сравнению со средними показателями по региону. По словам Пятибратовой, это в большей степени связано с распространением ВИЧ-инфекции, а также миграцией, когда люди, не охваченные профилактическими мероприятиями, находятся вне поля зрения медицинских работников. Тем не менее, она подчеркнула, что общая заболеваемость туберкулезом снижается во всех районах Новосибирской области.