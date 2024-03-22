Опубликован антирейтинг районов-лидеров по туберкулезу в Новосибирской области

Стали известны районы-лидеры по туберкулезу в Новосибирской области. Об этом журналистам рассказала главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова.
В районах Болотнинском, Мошковском и Коченевском Новосибирской области отмечается повышенный уровень заболеваемости туберкулезом по сравнению со средними показателями по региону. По словам Пятибратовой, это в большей степени связано с распространением ВИЧ-инфекции, а также миграцией, когда люди, не охваченные профилактическими мероприятиями, находятся вне поля зрения медицинских работников. Тем не менее, она подчеркнула, что общая заболеваемость туберкулезом снижается во всех районах Новосибирской области.
«Новосибирская область демонстрирует высокий уровень заболеваемости туберкулезом, превышающий средний уровень по России в 1,5−2 раза. Однако на фоне Сибирского федерального округа Новосибирская область выглядит более благополучно», — добавила Пятибратова.
Татьяна Петренко, заведующая кафедрой фтизиопульмонологии Новосибирского государственного медицинского университета, выделила группы риска, включающие бездомных, мигрантов, наркозависимых, алкоголиков, а также людей, проживающих в неблагополучных условиях.
«Исследования показывают, что люди с ВИЧ и наркотической зависимостью заражаются туберкулезом в 40−50 раз чаще обычного населения», — подчеркнула Пятибратова.