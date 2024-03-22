Приморье ведет борьбу с зарплатами «в конверте»

В Приморском крае разработан и запущен проект по сокращению масштабов незарегистрированного предпринимательства в крае. Планируется, что он поможет снизить уровень теневой занятости не менее, чем на треть, до 2027 года.



Как сообщили в региональном агентстве проектного управления, доля граждан в теневой занятости от общей численности трудоспособного населения в 2023 году составила 17%. К концу 2026 года этот показатель планируют снизить до 12%. Вместе с тем, процент граждан, трудовые отношения которых оформлены официально и которые пользуются гарантированным соцпакетом, должен составить не менее 90% до конца текущего года.



«Мы будем проводить профессиональные консультации, семинары, рассказывать о преимуществах выхода из тени для малого и среднего бизнеса. Сосредоточим свое внимание именно на эффективной и бережной коммуникации с гражданами, повышении их доверия к официальному трудоустройству, объяснению всех неоспоримых плюсов работы “в белую”», — объяснил руководитель агентства Александр Шадрин.



Помимо информационно-разъяснительной работы будут созданы специальные координационные группы в муниципалитетах, пройдет ряд социологических исследований. Приморский центр занятости населения будет содействовать в трудоустройстве и организации самозанятости каждому приморцу, обратившемуся сюда в результате информирования.