МЧС предупреждает о тумане в Беларуси в пятницу

В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +8…+10°C. Кроме тог, с 6:10 минут до 12:00 туман в Минске достигнет значения умеренного, а видимость будет составлять 100−500 метров.