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МЧС предупреждает о тумане в Беларуси в пятницу

Туман значительно снижает видимость и затрудняет движение транспорта, а также увеличивает вероятность возникновения ДТП.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. В пятницу туман распространится на центральные и юго-восточные районы Беларуси, видимость в тумане — 100−500 метров, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.

Спасатели предупреждают, что туман значительно снижает видимость и затрудняет движение транспорта вплоть до его полной остановки, а также увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода и будет в основном без осадков, лишь днем в северо-западных районах страны пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +6…+12°С.

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Прогноз погоды по регионам.

В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +8…+10°C. Кроме тог, с 6:10 минут до 12:00 туман в Минске достигнет значения умеренного, а видимость будет составлять 100−500 метров.

В Бресте у становятся аналогичные погодные условия: облачно, без существенных осадков, +8…+10°C, ветер юго-западный 3−8 м/с.

В Витебске в пятницу будет немного теплее, а воздух прогреется до +9…+11°C. В городе на Двине сегодня также ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

В Гомеле и Могилеве столбик термометра поднимется еще выше: до +10…+12°C. В областных центрах в пятницу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без дождей. Ветер юго-западный 4−9 м/с.

В Гродно — схожие погодные условия, но более низкое значение температуры воздуха — +6…+8°C, облачно и без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с.