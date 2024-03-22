МЧС предупреждает о тумане в Беларуси в пятницу

МИНСК, 22 мар — Sputnik. В пятницу туман распространится на центральные и юго-восточные районы Беларуси, видимость в тумане — 100−500 метров, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что туман значительно снижает видимость и затрудняет движение транспорта вплоть до его полной остановки, а также увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода и будет в основном без осадков, лишь днем в северо-западных районах страны пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +6…+12°С.
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Прогноз погоды по регионам.
В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +8…+10°C. Кроме тог, с 6:10 минут до 12:00 туман в Минске достигнет значения умеренного, а видимость будет составлять 100−500 метров.
В Бресте у становятся аналогичные погодные условия: облачно, без существенных осадков, +8…+10°C, ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Витебске в пятницу будет немного теплее, а воздух прогреется до +9…+11°C. В городе на Двине сегодня также ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
В Гомеле и Могилеве столбик термометра поднимется еще выше: до +10…+12°C. В областных центрах в пятницу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без дождей. Ветер юго-западный 4−9 м/с.
В Гродно — схожие погодные условия, но более низкое значение температуры воздуха — +6…+8°C, облачно и без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с.