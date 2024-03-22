Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области

«В 2024 году в ФГБУ ДДС (федеральное государственное бюджетное учреждение детский дерматологический санаторий Минздрава РФ) “Семашко” получили санаторно-курортное лечение 14 детей из Белгородской области и 37 детей планируют оздоровиться до сентября текущего года», — сказала Кардава.
Как уточнил РИА Новости заместитель директора по медицинской части «Семашко» Георгий Попов, с детьми работают специалисты разных направлений, учитываются особенные климатические условия Сочи и диагноз ребенка.
«В летний период это, конечно же, море и наши природные факторы, которые встречаются только здесь: лечение сероводородом, грязелечение, ну, и конечно, наш спектр — физиолечение на том оборудовании, которым оснащен в санаторий “Семашко”, может есть что-то у нас, чего нет, допустим, в поликлинике Белгородской области», — говорит Попов.
На вопрос, какие программы предусмотрены в санатории для детей, переживших стрессовые ситуации, в том числе из Белгородской области, Попов ответил, что для этого существует комплексная терапия. «У нас есть в штате врач-психотерапевт, который консультирует этих детей, назначает седативные методы лечения, массаж, ванны, транскраниальную стимуляцию, групповую ароматерапию, те методы, которые направлены на улучшение психического фона», — пояснил собеседник агентства.
По уточнению Попова, дети попадают на реабилитацию по стандартной системе мониторинга санаторно-курортного лечения.
«Семашко» не единственный санаторий в олимпийской столице, который принимает детей на реабилитацию, в том числе из Белгородской области, на оздоровление из этого региона несовершеннолетние также приедут в санаторий «Юность», рассказал РИА Новости его директор Юрий Оболенцев.