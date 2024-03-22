Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области

«В летний период это, конечно же, море и наши природные факторы, которые встречаются только здесь: лечение сероводородом, грязелечение, ну, и конечно, наш спектр — физиолечение на том оборудовании, которым оснащен в санаторий “Семашко”, может есть что-то у нас, чего нет, допустим, в поликлинике Белгородской области», — говорит Попов.