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В МЧС Башкирии предупредили о продолжении взрывных работ

В Башкирии продолжаются взрывные работы для ослабления льда. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: МЧС по РБ

Так, в Архангельском районе на реке Инзер возле села Узунларово при проведении работ по дроблению льда к расходованию с запасом использовано около 250 кг взрывчатых веществ.

Жителей Башкирии просят сохранять спокойствие.

МЧС