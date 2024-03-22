В МЧС Башкирии предупредили о продолжении взрывных работ

Так, в Архангельском районе на реке Инзер возле села Узунларово при проведении работ по дроблению льда к расходованию с запасом использовано около 250 кг взрывчатых веществ.
Жителей Башкирии просят сохранять спокойствие.
В Башкирии продолжаются взрывные работы для ослабления льда. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Так, в Архангельском районе на реке Инзер возле села Узунларово при проведении работ по дроблению льда к расходованию с запасом использовано около 250 кг взрывчатых веществ.
Жителей Башкирии просят сохранять спокойствие.