На фасаде музея Кондратюка в Новосибирске хотят изобразить Анну Кикину

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальника управления культуры мэрии Ирину Соловьеву, в Новосибирске строят дом-музей, посвященный основоположнику космонавтики Юрию Кондратюку, где на фасадах планируют изобразить легендарного ученого и космонавта Анну Кикину.