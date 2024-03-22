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Собянин: Планируем открыть в этом году в Москве 23 пляжные зоны

Больше 20 пляжных зон откроются по всей столице этим летом, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

— Летние бассейны сразу же полюбились москвичам — за неполный сезон их посетило более 560 тысяч человек, — отметил он.

По словам мэра Москвы, в рамках проекта зоны для купания оборудуют в 23 городских зонах. В частности, бассейны появятся в восьми парках, среди которых «Ходынское поле», «Сокольники» и «Дубки». В каждом из них будут работать по одному или несколько зон для купания. Также здесь установят шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, кафе и другую инфраструктуру.

Бассейны оборудуют на девяти фестивальных площадках «Московских сезонов» в нескольких административных округах столицы. Также к летнему сезону готовят Северный речной вокзал и Нагатинскую пойму рядом с «Островом Мечты», рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В Москве начали готовить набережные к открытию навигации. Специалистам предстоит очистить и промыть гранитные парапеты, чугунные перильные ограждения, обновить сходы к воде и прогулочные тротуары.

Собянин Сергей