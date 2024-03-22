Собянин: Планируем открыть в этом году в Москве 23 пляжные зоны

По словам мэра Москвы, в рамках проекта зоны для купания оборудуют в 23 городских зонах. В частности, бассейны появятся в восьми парках, среди которых «Ходынское поле», «Сокольники» и «Дубки». В каждом из них будут работать по одному или несколько зон для купания. Также здесь установят шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, кафе и другую инфраструктуру.