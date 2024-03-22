Каникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителям

Если вы и ваш ребенок все же больше тянетесь не к биологии и географии, а к истории, то тогда вам прямая дорога в города, где проводят иммерсионные экскурсии. Такие уже есть в Севастополе, Ялте, Симферополе, Феодосии. На вас наденут наушники и вы окунетесь в мир звуков прошлого. А на некоторых остановках еще и встретите персонажей давно минувших лет и сможете с ними пообщаться.