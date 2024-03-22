В пятницу в Свердловской области ожидается небольшой снегопад

Облачность и поступившая с северо-запада более холодная воздушная масса снизят степень дневного прогрева. Наиболее высокие температуры ожидаются на юго-востоке региона. Днем ожидается от +3 до +8.



В Екатеринбурге днем ожидается +4..+6, без осадков и с переменной облачностью, ветер западный, юго-западный, 4−9 м/с с порывами до 11 м/с.



В субботу в городе ночью похолодает до −1, а днем воздух прогреется до +7. Ночью воскресенья температура опустится до +2, днем она составит +4.



Ночные температуры в начале следующей неделе также будут сохраняться на уровне +2, при этом днем в понедельник, 25 марта, ожидается +7, во вторник потеплеет до +11, в среду — +5.



Напомним, в начале прошлой недели прогнозировалась температура до +11, приближенная к рекордному показателю в Екатеринбурге.