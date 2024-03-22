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В пятницу в Свердловской области ожидается небольшой снегопад

В Свердловской области 22 марта пройдет небольшой снег. Как сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге», чем севернее район, тем выше вероятность его выпадения.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Коммерсантъ

Облачность и поступившая с северо-запада более холодная воздушная масса снизят степень дневного прогрева. Наиболее высокие температуры ожидаются на юго-востоке региона. Днем ожидается от +3 до +8.

В Екатеринбурге днем ожидается +4..+6, без осадков и с переменной облачностью, ветер западный, юго-западный, 4−9 м/с с порывами до 11 м/с.

В субботу в городе ночью похолодает до −1, а днем воздух прогреется до +7. Ночью воскресенья температура опустится до +2, днем она составит +4.

Ночные температуры в начале следующей неделе также будут сохраняться на уровне +2, при этом днем в понедельник, 25 марта, ожидается +7, во вторник потеплеет до +11, в среду — +5.

Напомним, в начале прошлой недели прогнозировалась температура до +11, приближенная к рекордному показателю в Екатеринбурге.