Досрочный период проведения ЕГЭ начался в Москве

«Пройти ГИА в досрочный период в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) могут выпускники текущего года. При этом они должны не иметь академических задолженностей, в полном объеме освоить учебный план, получить зачет за итоговое сочинение (изложение) и допуск от педагогического совета школы. Также аттестацию имеют право пройти студенты колледжей и учащиеся иностранных образовательных организаций. Напомню, что с этого учебного года досрочно не смогут сдать экзамены выпускники прошлых лет, как это было раньше, — теперь они проходят ГИА в резервные сроки основного периода», — цитирует пресс-служба первого заместителя директора Московского центра качества образования столичного департамента образования и науки Андрея Постульгина.