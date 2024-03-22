Досрочный период проведения ЕГЭ начался в Москве

«Пройти ГИА в досрочный период в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) могут выпускники текущего года. При этом они должны не иметь академических задолженностей, в полном объеме освоить учебный план, получить зачет за итоговое сочинение (изложение) и допуск от педагогического совета школы. Также аттестацию имеют право пройти студенты колледжей и учащиеся иностранных образовательных организаций. Напомню, что с этого учебного года досрочно не смогут сдать экзамены выпускники прошлых лет, как это было раньше, — теперь они проходят ГИА в резервные сроки основного периода», — цитирует пресс-служба первого заместителя директора Московского центра качества образования столичного департамента образования и науки Андрея Постульгина.
Так, в первый день досрочного периода прошли экзамены по литературе и географии. На 26 марта запланирован ЕГЭ по русскому языку, а на 29 марта — по математике базового и профильного уровней. Экзамен по иностранным языкам в досрочный период пройдет 2 и 5 апреля, по физике и биологии — 2 апреля. 9 апреля выпускники смогут сдать ЕГЭ по информатике и обществознанию, а 12 апреля — по истории и химии. С 15 по 22 апреля — резервные дни для сдачи экзаменов.
В материале указано, что для получения аттестата о среднем общем образовании нужно успешно пройти ГИА по двум обязательным предметам: по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Экзамены по остальным дисциплинам выпускники сдают по выбору.
Отмечается, что в этом году более 80 тыс. человек подали заявления на участие в едином госэкзамене. Из них свыше 67 тыс. — выпускники текущего года. ГИА-11 в 2024 году пройдет в три этапа: досрочный, основной (с 23 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).
«Полное расписание экзаменов и подробности о процедуре проведения ЕГЭ и ГВЭ опубликованы на сайте Регионального центра обработки информации Москвы. Задать вопросы можно по телефону горячей линии: