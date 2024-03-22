Новую дату рождения Виктора Астафьева нашли в архивах Красноярска

Случаев, когда дата регистрации ребенка не совпадала с реальной датой рождения, было много в те времена. Но тем не менее теперь у исследователей появился «интереснейший повод» для того, чтобы дополнительно изучить биографию писателя, подчеркнул губернатор. Обратил он внимание на интересный нюанс, который придает еще большей загадочности находке.