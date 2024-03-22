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Новую дату рождения Виктора Астафьева нашли в архивах Красноярска

Запись о рождении Виктора Астафьева, датированную 22 марта 1924 года, нашли ученые в архиве Красноярска. Официально днем рождения писателя считалось 1 мая 1924 года. Астафьев всегда очень эмоционально говорил о своем рождении — вспоминал, что из-за деда его даже дважды крестили, упоминал прочие детали.

Источник: Соцсети

В архиве Красноярска исследователи обнаружили новую дату рождения писателя Виктора Астафьева. На это указывает запись, датированная 22 марта 1924 года.

Как рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков, запись о рождении Виктора Астафьева, датированную 22 марта 1924 года, нашли ученые в архиве Красноярска. Официально днем рождения писателя, напомним, считается 1 мая 1924 года.

Губернатор признался, что с большим «удивлением обнаружил запись о рождении Виктора Астафьева 22 марта».

Он объяснил: согласно найденному источнику, именно 22 марта у Лидии и Петра Астафьевых из деревни Овсянка родился сын Виктор.

Отметим также, что Виктор Петрович Астафьев всегда очень эмоционально говорил о своем рождении — вспоминал, что из-за деда его даже дважды крестили, упоминал прочие детали. Однако про март речи не было.

Случаев, когда дата регистрации ребенка не совпадала с реальной датой рождения, было много в те времена. Но тем не менее теперь у исследователей появился «интереснейший повод» для того, чтобы дополнительно изучить биографию писателя, подчеркнул губернатор. Обратил он внимание на интересный нюанс, который придает еще большей загадочности находке.

«Указ президента России о праздновании в 2024 году 100-летия Виктора Астафьева подписан в прошлом году именно 22 марта. Такое вот удивительное совпадение», — уточнил Михаил Котюков.

Загадка с датой рождения должна быть обязательно отражена в экспозиции Национального центра Астафьева, подытожил губернатор.