Министр ЖКХ Новосибирской области не признал вину по делу о злоупотреблении

Министр обвиняется по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что виновным себя не считает. От иных комментариев воздержался, передает корреспондент «Российской газеты» из зала суда.
Как ранее сообщала «РГ», уголовное дело в отношении министра возбудили после проверки прокуратуры. По данным ведомства, в 2018 году между министерством и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение сроком на 10 лет. Его исполнение на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.
Министр, зная, что «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства, принял необоснованное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате средств. В результате 220 миллионов рублей не поступили в бюджет Новосибирской области.
Суд проходит в закрытом режиме. Представителей СМИ попросили покинуть зал заседания.