Министр ЖКХ Новосибирской области не признал вину по делу о злоупотреблении

Как ранее сообщала «РГ», уголовное дело в отношении министра возбудили после проверки прокуратуры. По данным ведомства, в 2018 году между министерством и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение сроком на 10 лет. Его исполнение на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.