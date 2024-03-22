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Умер Валентин Зверовщиков, руководитель театрального училища в Иркутске

Умер Валентин Зверовщиков, руководитель театрального училища в Иркутске в 75 лет.

Источник: Минкультуры Иркутской области

22 марта умер Валентин Зверовщиков, руководитель театрального училища в Иркутске. Кроме того, он был писателем, актером и режиссером. Об этом сообщают в региональном министерстве культуры.

— Валентин Васильевич родился в 1948 году в Свердловской области. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства. Посветил много лет театрам и культуре Камчатского края, ставил спектакли по всей России, в том числе и в Иркутской области. Большим успехом его спектакли пользовались в драмтеатре имени Охлопкова, ТЮЗе имени Вампилова, Братском драматическом театре, Культурном центре Александра Вампилова, Новой Драме, — говорят в министерстве культуры.

Валентин Зверовщиков написал несколько книг, в том числе мемуары. Кстати, одна из глав посвящена Иркутскому театральному училищу.