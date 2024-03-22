Умер Валентин Зверовщиков, руководитель театрального училища в Иркутске

— Валентин Васильевич родился в 1948 году в Свердловской области. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства. Посветил много лет театрам и культуре Камчатского края, ставил спектакли по всей России, в том числе и в Иркутской области. Большим успехом его спектакли пользовались в драмтеатре имени Охлопкова, ТЮЗе имени Вампилова, Братском драматическом театре, Культурном центре Александра Вампилова, Новой Драме, — говорят в министерстве культуры.