В новокузнецком ДТП, где машину разорвало на части, погибла первокурсница

В Новокузнецке возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб человек и были травмированы ещё трое. Авария произошла накануне около 20 часов на шоссе Ильинском.
18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сильно превысил скорость (90 км/ч), не учёл дорожные и погодные условия, попал колесом в выбоину и не справился с управлением. Студент наехал на опору уличного освещения, и в результате удара его машину разорвало на две части.
В машине находилось четыре первокурсника. На месте погибла 18-летняя девушка и травмы получили все остальные — сам водитель, 18-летний пассажир и 19-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали.
Выяснилось, что водитель «Лады Приоры» водит машину меньше года. За это время его дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости. У мужчины взяли анализы крови для медосвидетельствования. Назначена комплексная автотехническая экспертиза. Самому водителю может грозить до 5 лет лишения свободы.
Также мы писали, что перед судом в Новокузнецке предстанет 52-летний работник ритуального агентства, который пьяный угнал микроавтобус и травмировал свою пассажирку в ДТП.