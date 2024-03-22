В новокузнецком ДТП, где машину разорвало на части, погибла первокурсница

Выяснилось, что водитель «Лады Приоры» водит машину меньше года. За это время его дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости. У мужчины взяли анализы крови для медосвидетельствования. Назначена комплексная автотехническая экспертиза. Самому водителю может грозить до 5 лет лишения свободы.