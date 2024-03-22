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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на выходные 23 и 24 марта

Температурные качели в Челябинской области постепенно снижают свои обороты — в ближайшие дни разбег между дневными и ночными температурами будет заметно меньше 30 градусов. Но к выходным погода приготовила и неприятный сюрприз в виде мощного ветра. Подробности сообщили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 70% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Pchela.News

В пятницу, 22 марта, и ближайшие трое суток к регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Днём столбики уличных термометров будут подниматься до +4…+9, по ночам обещают опускаться до −2…-9, а в низинах — до −15. Порывы ветра западного и юго-западного направлений сегодня будут достигать 12 метров в секунду. Но в выходные ветер усилится до 17 м/с, поэтому к прогулкам стоит готовить особенно тщательно, чтобы не продуло.

В Челябинске осадков не ожидается минимум до начала следующей недели, будет стоять переменная облачность. По ночам синоптики обещают 5−9 градусов ниже ноля, днём — до +6…+9. По данным долгосрочного прогноза, на следующей неделе возможен небольшой дождь.

Погода стоит такая, что парковаться и ходить важно подальше от мест, откуда могут упасть сосульки или глыбы льда. И такие случаи в регионе, к сожалению, не редкость. К примеру, в выходные с крыши челябинского торгового комплекса огромная глыба льда рухнула на машину, в которой сидели отец с двухлетней дочерью.

Находиться на льду, особенно на реках, тоже стало опасно. В выходные в центре Челябинска, к примеру, двое парней испытали это на себе, внезапно провалившись в ледяную воду реки Миасс.

Тем временем приближающееся тепло сулит и другие опасности, например, совсем скоро из зимнего отпуска выползут клещи. И сейчас — самое время привиться от клещевого энцефалита.