Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на выходные 23 и 24 марта

В пятницу, 22 марта, и ближайшие трое суток к регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Днём столбики уличных термометров будут подниматься до +4…+9, по ночам обещают опускаться до −2…-9, а в низинах — до −15. Порывы ветра западного и юго-западного направлений сегодня будут достигать 12 метров в секунду. Но в выходные ветер усилится до 17 м/с, поэтому к прогулкам стоит готовить особенно тщательно, чтобы не продуло.
В Челябинске осадков не ожидается минимум до начала следующей недели, будет стоять переменная облачность. По ночам синоптики обещают 5−9 градусов ниже ноля, днём — до +6…+9. По данным долгосрочного прогноза, на следующей неделе возможен небольшой дождь.
Погода стоит такая, что парковаться и ходить важно подальше от мест, откуда могут упасть сосульки или глыбы льда. И такие случаи в регионе, к сожалению, не редкость. К примеру, в выходные с крыши челябинского торгового комплекса огромная глыба льда рухнула на машину, в которой сидели отец с двухлетней дочерью.
Находиться на льду, особенно на реках, тоже стало опасно. В выходные в центре Челябинска, к примеру, двое парней испытали это на себе, внезапно провалившись в ледяную воду реки Миасс.
Тем временем приближающееся тепло сулит и другие опасности, например, совсем скоро из зимнего отпуска выползут клещи. И сейчас — самое время привиться от клещевого энцефалита.