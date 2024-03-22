Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на выходные 23 и 24 марта

В пятницу, 22 марта, и ближайшие трое суток к регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Днём столбики уличных термометров будут подниматься до +4…+9, по ночам обещают опускаться до −2…-9, а в низинах — до −15. Порывы ветра западного и юго-западного направлений сегодня будут достигать 12 метров в секунду. Но в выходные ветер усилится до 17 м/с, поэтому к прогулкам стоит готовить особенно тщательно, чтобы не продуло.