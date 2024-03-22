Дорожные службы Иркутска работают в усиленном режиме из-за снегопада

«Работы будем вести круглосуточно в бесперебойном режиме. Мы привлекаем максимальное количество сил. После пиковой нагрузки выведем на дороги больше техники, чтобы осуществлять уборку наиболее эффективно и не создавать затруднений автомобилистам», — сообщил руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.