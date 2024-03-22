Дорожные службы Иркутска работают в усиленном режиме из-за снегопада

На улицах города задействовано около 140 человек и 68 единиц специализированной техники.
С 04:00 на дороги столицы Прибайкалья вышли КАМАЗы, погрузчики, тракторные щетки. До утреннего часа пик приступили к противогололедной обработке проезжей части. Сейчас такие работы проводятся во всех районах. Особое внимание уделяют наиболее оживленным магистралям, сообщает пресс-служба администрации города.
«Работы будем вести круглосуточно в бесперебойном режиме. Мы привлекаем максимальное количество сил. После пиковой нагрузки выведем на дороги больше техники, чтобы осуществлять уборку наиболее эффективно и не создавать затруднений автомобилистам», — сообщил руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.
Горожан призывают соблюдать осторожность, обращать внимание на снегоуборочную технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 269−783, 520−112.