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Дорожные службы Иркутска работают в усиленном режиме из-за снегопада

Иркутск, НИА-Байкал — По поручению мэра Руслана Болотова дорожные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы для устранения последствий снегопада.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

На улицах города задействовано около 140 человек и 68 единиц специализированной техники.

С 04:00 на дороги столицы Прибайкалья вышли КАМАЗы, погрузчики, тракторные щетки. До утреннего часа пик приступили к противогололедной обработке проезжей части. Сейчас такие работы проводятся во всех районах. Особое внимание уделяют наиболее оживленным магистралям, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, ведется ручная очистка тротуаров, пешеходных переходов, заездных карманов на Олонской, Иркутной, Николая Вилкова, Набережной Иркута, Полярной, Маршала Конева, Рябикова, Сергеева, Розы Люксембург, Баумана, Трактовой, Генерала Доватора, Воровского, Байкальской, Тимирязева, Поленова, Депутатской и других улицах. Аналогичные мероприятия организованы на путепроводах и мостах.

«Работы будем вести круглосуточно в бесперебойном режиме. Мы привлекаем максимальное количество сил. После пиковой нагрузки выведем на дороги больше техники, чтобы осуществлять уборку наиболее эффективно и не создавать затруднений автомобилистам», — сообщил руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.

Горожан призывают соблюдать осторожность, обращать внимание на снегоуборочную технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 269−783, 520−112.