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В городе Омской области ввели карантин из-за смертельного вируса

В Омской области выявили еще один очаг бешенства. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, он зарегистрирован на севере региона.

«21 марта согласно результатам вирусологического исследования биоматериала, проведенного БУ ОО “Омская областная ветеринарная лаборатория”, на территории г. Тара Тарского района Омской области выявлен вирус бешенства у собаки», — сообщили в ведомстве.

В связи с заболеванием животного бешенством Тара объявлена неблагополучным населенным пунктом, в городе введен карантин до 21 мая 2024. Он предполагает различные ограничения, касающиеся животных.

«Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание с абсолютной летальностью, которое невозможно вылечить, лишь предотвратить. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, ослюнении бешеным животным. Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Отметим, в 2024 году в Омской области зарегистрировано 11 очагов бешенства, в 2023 году — 30 очагов. Только в марте 2024 года сообщалось о двух эпизодах выявления вируса. Причем в обоих случаях речь идет о населенных пунктах на севере Омской области.

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