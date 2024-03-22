В городе Омской области ввели карантин из-за смертельного вируса

«21 марта согласно результатам вирусологического исследования биоматериала, проведенного БУ ОО “Омская областная ветеринарная лаборатория”, на территории г. Тара Тарского района Омской области выявлен вирус бешенства у собаки», — сообщили в ведомстве.
В связи с заболеванием животного бешенством Тара объявлена неблагополучным населенным пунктом, в городе введен карантин до 21 мая 2024. Он предполагает различные ограничения, касающиеся животных.
«Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание с абсолютной летальностью, которое невозможно вылечить, лишь предотвратить. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, ослюнении бешеным животным. Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
Отметим, в 2024 году в Омской области зарегистрировано 11 очагов бешенства, в 2023 году — 30 очагов. Только в марте 2024 года сообщалось о двух эпизодах выявления вируса. Причем в обоих случаях речь идет о населенных пунктах на севере Омской области.