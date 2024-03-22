В городе Омской области ввели карантин из-за смертельного вируса

Отметим, в 2024 году в Омской области зарегистрировано 11 очагов бешенства, в 2023 году — 30 очагов. Только в марте 2024 года сообщалось о двух эпизодах выявления вируса. Причем в обоих случаях речь идет о населенных пунктах на севере Омской области.