МЧС показало кадры спасательной операции на руднике «Пионер»

МЧС России показало кадры спасательной операции на руднике «Пионер», куда отправили кузбасских горноспасателей из-за обрушения породы. Под завалами четвертые сутки находятся 13 вахтовиков.
Также с предприятия появились эксклюзивные кадры «Известий», где побывал корреспондент Игорь Капориков.
«Специалисты из Новокузнецка продолжают собирать шламовый насос, вскоре он будет установлен возле шахты, где начнет свою работу — будет качать воду, песок, даже камни крупной фракции, тем самым ускорив уборку завалов», — говорит журналист.
По словам главного специалиста по стационарному оборудованию Дениса Лебедева, насос может перекачивать камни размером до 40−50 мм. Шансы на спасение людей, как писал kuzbass.aif.ru, есть.