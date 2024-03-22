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МЧС показало кадры спасательной операции на руднике «Пионер»

Сейчас новокузнечане продолжают собирать шламовый насос, который будет качать из шахты воду.

МЧС России показало кадры спасательной операции на руднике «Пионер», куда отправили кузбасских горноспасателей из-за обрушения породы. Под завалами четвертые сутки находятся 13 вахтовиков.

Также с предприятия появились эксклюзивные кадры «Известий», где побывал корреспондент Игорь Капориков.

«Специалисты из Новокузнецка продолжают собирать шламовый насос, вскоре он будет установлен возле шахты, где начнет свою работу — будет качать воду, песок, даже камни крупной фракции, тем самым ускорив уборку завалов», — говорит журналист.

По словам главного специалиста по стационарному оборудованию Дениса Лебедева, насос может перекачивать камни размером до 40−50 мм. Шансы на спасение людей, как писал kuzbass.aif.ru, есть.