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В Красноярском крае пациентам частных клиник компенсируют дорогу на лечение

Депутаты ЗС Красноярского края поддержали изменения в региональный закон.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 21 марта, на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты поддержали в первом чтении изменения в региональный закон «О социальной поддержке инвалидов».

По действующему законодательству у людей с ограниченными возможностями здоровья есть право на денежную компенсацию расходов на проезд от дома до места проведения медицинского обследования и обратно (в пределах РФ). Однако этот норматив действует, только когда речь идет о государственных больницах. И не распространяется на тех, кто проходит лечение в частных медицинских организациях.

Краевые парламентарии решили исправить ситуацию. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев подчеркнул, что жители края должны иметь равные возможности для восстановления здоровья.

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