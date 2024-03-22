В Красноярском крае пациентам частных клиник компенсируют дорогу на лечение

Накануне, 21 марта, на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты поддержали в первом чтении изменения в региональный закон «О социальной поддержке инвалидов».
По действующему законодательству у людей с ограниченными возможностями здоровья есть право на денежную компенсацию расходов на проезд от дома до места проведения медицинского обследования и обратно (в пределах РФ). Однако этот норматив действует, только когда речь идет о государственных больницах. И не распространяется на тех, кто проходит лечение в частных медицинских организациях.
Краевые парламентарии решили исправить ситуацию. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев подчеркнул, что жители края должны иметь равные возможности для восстановления здоровья.