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Прохладно и дождливо. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Узбекистане пройдут дожди. В горах сохраняется лавинная опасность, температура опустится до 3 градусов тепла, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Утром 22 марта в Бухарской и Навоийской областях местами возможен небольшой дождь. В Каракалпакстане и Хорезмской области без осадков. Ветер 7−12 метров в секунду. Температура — 12−17 градусов тепла.

Ташкент

В столице временами дождь. Ветер — 5−10 метров в секунду. Температура — 12−14 градусов тепла.

По горным районам местами осадки. Лавиноопасно. По предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. Ветер 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду. Температура — 3−8 градусов тепла.