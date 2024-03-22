Прохладно и дождливо. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

Утром 22 марта в Бухарской и Навоийской областях местами возможен небольшой дождь. В Каракалпакстане и Хорезмской области без осадков. Ветер 7−12 метров в секунду. Температура — 12−17 градусов тепла.
Ташкент
В столице временами дождь. Ветер — 5−10 метров в секунду. Температура — 12−14 градусов тепла.
По горным районам местами осадки. Лавиноопасно. По предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. Ветер 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду. Температура — 3−8 градусов тепла.