Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят к началу апреля

Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят к концу марта — началу апреля. Об этом в донском минтрансе рассказали «РБК Ростов».
По реке Дон будут ходить пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай». Сейчас они работают в тестовом режиме. Вскоре будет сформировано расписание движения водного транспорта.
Как уже писал Rostov.aif.ru, первые два «Валдая-45» уже закуплены. В дальнейшем Ростовская область планирует приобрести более крупные суда «Метеор-120». Они способны ходить на более длительные дистанции.
Напомним, развитием речных перевозок в регионе занимается судоходная компания «Дон». Она была создана год назад — в апреле 2023 года. Учредителем стало министерство транспорта региона.