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Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят к началу апреля

Будут ходить пассажирские суда «Валдай».

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят к концу марта — началу апреля. Об этом в донском минтрансе рассказали «РБК Ростов».

По реке Дон будут ходить пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай». Сейчас они работают в тестовом режиме. Вскоре будет сформировано расписание движения водного транспорта.

Как уже писал Rostov.aif.ru, первые два «Валдая-45» уже закуплены. В дальнейшем Ростовская область планирует приобрести более крупные суда «Метеор-120». Они способны ходить на более длительные дистанции.

Напомним, развитием речных перевозок в регионе занимается судоходная компания «Дон». Она была создана год назад — в апреле 2023 года. Учредителем стало министерство транспорта региона.