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Через месяц — лето! Синоптики поразили прогнозом погоды в Иркутске на апрель 2024

В апреле в Иркутске потеплеет до +18 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 70% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Устойчивой погоды, по словам синоптиков, ждать сибирякам теперь только летом. Весна в Приангарье славится своими температурными качелями и март это уже доказал. Тем не менее, погода в Иркутске в апреле 2024 года в большинстве дней и ночей уже будет со знаком плюс. Об этом КП-Иркутск рассказала начальник гидрометеорологического центра ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Юлия Янькова.

Погода в Иркутске в апреле 2024

Циклон, который пришел в регион 21 марта, скоро отступит, погода начнет налаживаться уже в воскресенье, 24 марта. Начиная с этого времени, иркутяне смогут радоваться весеннему солнышку, слушать звуки капели. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске в апреле 2024.

— В первой декаде апреля в Иркутске прогнозируем температурные показатели в дневные часы +7…+12, — дает предварительный прогноз начальник Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — По ночам будет все еще прохладно — от 0 до −8 градусов.

Такие цифры в темное время суток столбики уличных термометров будут показывать первые две декады месяца — то есть числа до 20 апреля, а в последние десять ночей второго весеннего месяца температура воздуха поднимется до −1…+4. Днем же потеплеет уже числа с 11-го.

— Во второй и третьей декаде апреля дневные температуры повысятся до +10…+18 градусов, — говорит специалист.

В целом, среднесуточные показатели температуры воздуха в апреле образца 2024 года ожидаются на 1−2 градуса выше многолетних значений. В южных районах, к которым относится и Иркутск — средняя температура составит +1….+6 градусов, в северных — от 0 до −3 градусов. На западе Приангарья температурный фон предполагается такой же, как и на юге региона, а вот в северных районах — Катангский, Усть-Кутский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский — в отдельные ночи возможно похолодание до −13…-18, днем колебания температур воздуха возможно в пределах +2…+12 градусов.

Погода в Иркутске в апреле 2024: что по осадкам

Погода в Иркутске в апреле 2024 принесет в город осадков немного меньше нормы, на западе Приангарья их будет около или чуть выше нормы, а в северных районах местами больше нормы. Что можно с уверенностью сказать, аномальной апрельская погода быть не намерена. Да, температуры будет выше нормы, но 1−2 градуса — это лишь небольшое отклонение.