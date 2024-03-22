Через месяц — лето! Синоптики поразили прогнозом погоды в Иркутске на апрель 2024

Погода в Иркутске в апреле 2024 принесет в город осадков немного меньше нормы, на западе Приангарья их будет около или чуть выше нормы, а в северных районах местами больше нормы. Что можно с уверенностью сказать, аномальной апрельская погода быть не намерена. Да, температуры будет выше нормы, но 1−2 градуса — это лишь небольшое отклонение.