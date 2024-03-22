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Дончан предупредили: в сельских поселениях ведут контролируемые выжигания сухой травы

Ростовская область, 22 марта 2024. DON24.RU. В сельских поселениях Ростовской области ведут весенний контролируемый пал сухой растительности. Для этого составлены графики. На местах за ситуацией следят службы экстренного реагирования и местные власти.

Источник: Don24.ru

Сельские администрации предупреждают людей заранее.

В частности, сегодня в Неклиновском районе проводят выжигание камыша в районе Миусского лимана.

«Контролируемый пал травы устраивают с целью профилактики распространения огня. Если не проводить профмероприятия, сухая трава в случае ландшафтного пожара способна перенести очаги огня на многие километры», — объясняет администрация района в своем телеграм-канале.

Кадры ежегодного весеннего пала заполонили соцсети. Особо впечатлительные граждане фотографируют, снимают видео, выкладывают в свои аккаунты и рассылают в паблики и чаты. А есть и те, кто сам придумывает невероятные истории, увидев выжигание травы, и охотно распространяет фейки вражеских пропагандистов по этому поводу.

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