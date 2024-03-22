Дончан предупредили: в сельских поселениях ведут контролируемые выжигания сухой травы

Сельские администрации предупреждают людей заранее.
В частности, сегодня в Неклиновском районе проводят выжигание камыша в районе Миусского лимана.
«Контролируемый пал травы устраивают с целью профилактики распространения огня. Если не проводить профмероприятия, сухая трава в случае ландшафтного пожара способна перенести очаги огня на многие километры», — объясняет администрация района в своем телеграм-канале.
Кадры ежегодного весеннего пала заполонили соцсети. Особо впечатлительные граждане фотографируют, снимают видео, выкладывают в свои аккаунты и рассылают в паблики и чаты. А есть и те, кто сам придумывает невероятные истории, увидев выжигание травы, и охотно распространяет фейки вражеских пропагандистов по этому поводу.