Дончан предупредили: в сельских поселениях ведут контролируемые выжигания сухой травы

Кадры ежегодного весеннего пала заполонили соцсети. Особо впечатлительные граждане фотографируют, снимают видео, выкладывают в свои аккаунты и рассылают в паблики и чаты. А есть и те, кто сам придумывает невероятные истории, увидев выжигание травы, и охотно распространяет фейки вражеских пропагандистов по этому поводу.