Аналитики посчитали, что красноярцы тратят больше половины зарплаты на ипотеку

Однако данные расчеты и показатели вызывают сомнение. Видимо, в основу аналитики брали жилье, приобретенное год-два назад. Тогда как цены на квартиры до пандемии были в 2, а то и в 3 раза ниже, средняя ставка по ипотеке в разных банках варьировалась от 7 до 13% (с годами она остается неизменной, между тем, как размер заработной платы растет). Таким образом, средний платеж за такую же однокомнатную квартиру, приобретенную до 2020 года, в реальности у многих составляет от 15 до 25 тысяч рублей в месяц.