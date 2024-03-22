Аналитики посчитали, что красноярцы тратят больше половины зарплаты на ипотеку

Специалисты «Циан. Аналитика» пришли к выводу, что жители Красноярска тратят в среднем больше половины зарплаты на ипотеку. Для расчетов они взяли пример с однокомнатной квартирой площадью 38 квадратных метров. 20% от стоимости было внесено в виде первоначального взноса. Ставка — 17% годовых, срок 25 лет. И получается ежемесячный платеж 55,8 тысяч рублей. Тогда как средняя заработная плата в Красноярском крае составляет 73 тысяч рублей (данные Росстата). Таким образом, на жизнь остается всего 17,2 тысяч рублей, сообщают Gornovosti.
Посчитали аналитики и другие города — миллионники, в них ситуация даже хуже. Например, в Новосибирске на жизнь после выплаты ипотеки остается 12,2 тысячи рублей. А Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге и Москве средней зарплаты даже не хватит на средний платеж — на него уходит до 80%.
Однако данные расчеты и показатели вызывают сомнение. Видимо, в основу аналитики брали жилье, приобретенное год-два назад. Тогда как цены на квартиры до пандемии были в 2, а то и в 3 раза ниже, средняя ставка по ипотеке в разных банках варьировалась от 7 до 13% (с годами она остается неизменной, между тем, как размер заработной платы растет). Таким образом, средний платеж за такую же однокомнатную квартиру, приобретенную до 2020 года, в реальности у многих составляет от 15 до 25 тысяч рублей в месяц.