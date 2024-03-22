Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» отремонтируют в 2025 году

О поиске проектировщика за 1,1 млн рублей заявил МКУ «Гормост».

Источник: МКУ "Гормост"

Аварийную лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» собираются капитально отремонтировать к 2025 году. О поиске проектировщика за 1,1 млн рублей заявил МКУ «Гормост». Заявка на разработку проектной документации разместили на сайте госзакупок.

Уточняется, что подпорную стенку и лестницу начнут ремонтировать не раньше 2025 года. Лестничный спуск уже несколько лет закрыт для пешеходов. Для выполнения работ подрядчика собираются определить 5 апреля 2024 года. Максимальная цена контракта — 1,1 млн рублей.

Проект ремонта подпорной стенки и лестницы со всеми заключениями госэкспертизы подготовят только к декабрю этого года. Ремонтные работы начнутся только в 2025 году.

ЖКХ