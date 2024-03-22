Лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» отремонтируют в 2025 году

Уточняется, что подпорную стенку и лестницу начнут ремонтировать не раньше 2025 года. Лестничный спуск уже несколько лет закрыт для пешеходов. Для выполнения работ подрядчика собираются определить 5 апреля 2024 года. Максимальная цена контракта — 1,1 млн рублей.