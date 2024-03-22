Лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» отремонтируют в 2025 году

Аварийную лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» собираются капитально отремонтировать к 2025 году. О поиске проектировщика за 1,1 млн рублей заявил МКУ «Гормост». Заявка на разработку проектной документации разместили на сайте госзакупок.
Уточняется, что подпорную стенку и лестницу начнут ремонтировать не раньше 2025 года. Лестничный спуск уже несколько лет закрыт для пешеходов. Для выполнения работ подрядчика собираются определить 5 апреля 2024 года. Максимальная цена контракта — 1,1 млн рублей.
Проект ремонта подпорной стенки и лестницы со всеми заключениями госэкспертизы подготовят только к декабрю этого года. Ремонтные работы начнутся только в 2025 году.