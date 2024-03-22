В Приангарье жительница Ялты ищет родную мать, которая оставила ее в роддоме

В Иркутской области 50-летняя жительница Крыма разыскивает свою генетическую маму. Как оказалось, в далеком 1974 году неизвестная 15-летняя девушка родила ребенка, но по неустановленным причинам оставила ее в больнице. Как зовут кровную маму, женщина не знает, фотографий тоже нет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает издание «КП», спустя полвека Ольга Левоштанова не теряет надежды отыскать родную кровь. Первые попытки поисков женщина предприняла в 2018 году. Единственное, что ей сейчас известно — биологическая мать приехала в Ангарский роддом из деревни Култук Усольского района. Однако одноименный поселок Култук есть и в другом районе — Слюдянском. Женщина отметила, что в этих местах были распространены объявления, но откликов она не получила.
Также Ольга поделилась своим необычным хобби. В свободное от работы время она шьет карнавальные костюмы и сдает их в аренду. Женщина уверена, что страсть к рукоделию передалась ей от кого-то из биологических родственников.
Ольга Левоштанова верит, что найдет свою родную маму. Сегодня ей должно быть 64 года.