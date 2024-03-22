В Приангарье жительница Ялты ищет родную мать, которая оставила ее в роддоме

Как сообщает издание «КП», спустя полвека Ольга Левоштанова не теряет надежды отыскать родную кровь. Первые попытки поисков женщина предприняла в 2018 году. Единственное, что ей сейчас известно — биологическая мать приехала в Ангарский роддом из деревни Култук Усольского района. Однако одноименный поселок Култук есть и в другом районе — Слюдянском. Женщина отметила, что в этих местах были распространены объявления, но откликов она не получила.