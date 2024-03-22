Жители Новосибирской области стали меньше курить

По результатам мониторинга, которые представила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, было выявлено, что в 2023 году жители области стали меньше курить — 10,9% против 24,8%. Количество организаций, системно укрепляющих здоровье своих сотрудников, увеличилось с 3 до 511.