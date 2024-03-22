Во Владивостоке заговорили о моратории на строительство ЖК: какие требования выдвинут для девелоперов

Однако проблему он видит. Есть и обещания: например, во Владивостоке хотят сделать обязательным для застройщиков комплексное развитие территории. Это значит, что строить придется не только дом, но и инфраструктуру: школу, сад, поликлинику, а также заниматься благоустройством. При этом, как было отмечено на встрече, сейчас никакой закон не обязывает застройщиков вкладываться в социальные объекты, но Глушков отметил, что компании прислушиваются к правительству в этом вопросе.