Во Владивостоке заговорили о моратории на строительство ЖК: какие требования выдвинут для девелоперов

«Сочинский кейс — там ввели мораторий на строительство без соцобъектов. С 1 июля 2021 года в Сочи действует запрет на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и гостиниц», — написал телеграм-канал «Снеговая падь» после встречи горожан с главным архитектором Приморского края Антоном Глушковым.
Такого же запрета требуют и жители Владивостока. Архитектор не ответил на это предложение.
Однако проблему он видит. Есть и обещания: например, во Владивостоке хотят сделать обязательным для застройщиков комплексное развитие территории. Это значит, что строить придется не только дом, но и инфраструктуру: школу, сад, поликлинику, а также заниматься благоустройством. При этом, как было отмечено на встрече, сейчас никакой закон не обязывает застройщиков вкладываться в социальные объекты, но Глушков отметил, что компании прислушиваются к правительству в этом вопросе.
Отметим, пока что в Приморье только один застройщик вместе с домами передал в муниципалитет школу и детский сад. Однако и тут не обошлось без проблем. Покупателям квартир в ЖК мест в саду и школе не хватило. После передачи учреждений в муниципалитет места распределили по закону: в приоритете оказалась очередь, а не прописка.