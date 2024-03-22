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Во Владивостоке заговорили о моратории на строительство ЖК: какие требования выдвинут для девелоперов

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта, ФедералПресс. Жители Владивостока в ходе недавней встречи с новым главным архитектором Приморья Антоном Глушковым подняли тему жилых высоток, которые возводят в городе без учета инфраструктуры. К застройщикам уже выдвигают много требований, но горожане настаивают на полном запрете на строительство.

Источник: Reuters

«Сочинский кейс — там ввели мораторий на строительство без соцобъектов. С 1 июля 2021 года в Сочи действует запрет на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и гостиниц», — написал телеграм-канал «Снеговая падь» после встречи горожан с главным архитектором Приморского края Антоном Глушковым.

Такого же запрета требуют и жители Владивостока. Архитектор не ответил на это предложение.

Однако проблему он видит. Есть и обещания: например, во Владивостоке хотят сделать обязательным для застройщиков комплексное развитие территории. Это значит, что строить придется не только дом, но и инфраструктуру: школу, сад, поликлинику, а также заниматься благоустройством. При этом, как было отмечено на встрече, сейчас никакой закон не обязывает застройщиков вкладываться в социальные объекты, но Глушков отметил, что компании прислушиваются к правительству в этом вопросе.

Отметим, пока что в Приморье только один застройщик вместе с домами передал в муниципалитет школу и детский сад. Однако и тут не обошлось без проблем. Покупателям квартир в ЖК мест в саду и школе не хватило. После передачи учреждений в муниципалитет места распределили по закону: в приоритете оказалась очередь, а не прописка.

строительство