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Министр ЖКХ и энергетики НСО Архипов останется в должности на время следствия

Министра ЖКХ и энергетики привезли в суд для избрания меры пресечения.

Источник: Сиб.фм

Министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов останется в должности на время следствия. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили представители министерства в Центральном районном суде, где чиновнику избирают меру пресечения.

Напомним, на Архипова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, дело связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск», которая не выполнила свои обязательства по соглашению, заключенному в 2018 году на 10 лет, и министр принял решение отозвать требование об уплате банковской гарантии в размере более чем 220 миллионов рублей. Эти средства должны были поступить в бюджет Новосибирской области.