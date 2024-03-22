«Облака и дожди»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 22 марта

Сегодня, 22 марта, погода в Северной столице окажется под влиянием следующего посланника Атлантики. Это принесет в город на Неве обширные облачные поля и новые очаги дождей. О погоде в своем Telegram-канале со ссылкой на «Метеовести» сообщил синоптик Михаил Леус.