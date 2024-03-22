Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Облака и дожди»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 22 марта

Синоптик Леус прогнозирует до +6 градусов в Петербурге.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 марта, погода в Северной столице окажется под влиянием следующего посланника Атлантики. Это принесет в город на Неве обширные облачные поля и новые очаги дождей. О погоде в своем Telegram-канале со ссылкой на «Метеовести» сообщил синоптик Михаил Леус.

— Облака и дожди ограничат дневной прогрев. Столбик термометра будет показывать от +4 градусов до +6 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +2 градусов до +7 градусов, — уточнил специалист.

Леус добавил, что ветер подует юго-западный. Его порывы могут достигать до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать.

Выходные в Северной столице также будут довольно теплыми, но не обойдутся без кратковременных дождей. Температура воздуха составит до +6 градусов.

Накануне синоптик Александр Колесов рассказал, что в воскресенье, 24 марта, в городе на Неве заметных осадков не ожидается. Однако уже в понедельник в столицу придет небольшое похолодание.