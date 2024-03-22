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Челябинские кардиологи провели срочную пересадку сердца

Полтора года назад у жителя Нагайбакского района развилась сердечная недостаточность, но лекарства с болезнью справиться не могли. Требовался донорский орган.

Пациентом Челябинской областной клинической больницы стал Елемхан Касымов. Как выяснилось, мужчина стоял в очереди на пересадку органа.

«Ночью позвонили, сказали, что есть подходящий донор. Жить-то хочется, поэтому я сразу приехал. Меня сразу на операцию увезли», — вспоминает мужчина.

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что пересадка сердца — сложный процесс, где важную роль играют и терапия, и возраст пациента, подготовка к операции и заболевания.

«Трансплантация сама по себе — не цель. Это последняя возможность сохранить человеческую жизнь и ее качество. Это достаточно долгая и трудоемкая работа. Это эмоциональная нагрузка», — сказал главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

В ведомстве отметили, что программа трансплантации сердца работает в челябинской больнице с 2017 года.

здоровье