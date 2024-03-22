Экс-ректору ВГУЭС вменяют «организацию преступного сообщества»

Геннадий Лазарев известен не только как экс-ректор ВГУЭС, но и как доктор экономических наук, депутат, которого несколько раз выбирали в Заксобрание Приморского края, «Почётный гражданин Владивостока» и предприниматель, руководивший АО «Восточная верфь».