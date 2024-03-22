Экс-ректору ВГУЭС вменяют «организацию преступного сообщества»

Бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева обвиняют по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Об этом сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа» со ссылкой на редакцию медиа-группы «Золотой Мост».
Экс-руководителя Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ныне ВВГУ) Геннадия Лазарева и его сына Иннокентия правоохранители задержали в четверг, 21 марта. Отца и сына по подозрению в причастности к хищению государственной собственности отправили на двое суток в изолятор временного содержания (ИВС).
По новым сведениям, Лазареву-старшему вменяют создание организованного преступного сообщества (ОПС) и следствие планирует поставить вопрос о взятии Геннадия Лазарева под стражу.
Геннадий Лазарев известен не только как экс-ректор ВГУЭС, но и как доктор экономических наук, депутат, которого несколько раз выбирали в Заксобрание Приморского края, «Почётный гражданин Владивостока» и предприниматель, руководивший АО «Восточная верфь».
Сообщается, что Управлением ФСБ по Приморскому краю была проведена большая работа по установлению фактов причастности Геннадия Лазарева и связанных с ним лиц и компаний к выводу в частные руки принадлежавших государству учебных объектов, дошкольных учреждений, медицинских структур и офисных зданий.