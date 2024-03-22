Синоптики раскрыли, когда в Свердловской области наступит природная весна

По прогнозам синоптиков, в районе 3 апреля средняя суточная температура достигнет и превысит 0 градусов. Примерно за неделю до этого Свердловскую область ждет мощный всплеск тепла: 26 марта ожидается до 7−12 градусов. Однако это, подчеркнула Шепоренко, еще не ознаменует приход весны. Конец марта обещает быть холодным.