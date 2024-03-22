Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики раскрыли, когда в Свердловской области наступит природная весна

Регулярная теплая погода, называемая специалистами «метеорологической весной», придет в Свердловскую область с 3 апреля. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 70% 765 мм рт. ст. +6°

«С 3 апреля наступит более интенсивное тепло, 8−13 градусов в дневные часы. Ночные температуры тоже будут близки к положительным, поэтому начнется таяние снега. Сход снежного покрова будет происходить ближе к 10 апреля», — сообщила Шепоренко.

По прогнозам синоптиков, в районе 3 апреля средняя суточная температура достигнет и превысит 0 градусов. Примерно за неделю до этого Свердловскую область ждет мощный всплеск тепла: 26 марта ожидается до 7−12 градусов. Однако это, подчеркнула Шепоренко, еще не ознаменует приход весны. Конец марта обещает быть холодным.