Синоптики раскрыли, когда в Свердловской области наступит природная весна

«С 3 апреля наступит более интенсивное тепло, 8−13 градусов в дневные часы. Ночные температуры тоже будут близки к положительным, поэтому начнется таяние снега. Сход снежного покрова будет происходить ближе к 10 апреля», — сообщила Шепоренко.
По прогнозам синоптиков, в районе 3 апреля средняя суточная температура достигнет и превысит 0 градусов. Примерно за неделю до этого Свердловскую область ждет мощный всплеск тепла: 26 марта ожидается до 7−12 градусов. Однако это, подчеркнула Шепоренко, еще не ознаменует приход весны. Конец марта обещает быть холодным.