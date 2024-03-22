В Красноярске с автосалона взыскали три миллиона рублей за обман покупателя

Так, в результате одного из последних судебных дел с участием специалистов ведомства в пользу потребителя с автосалона взыскано более 3 миллионов рублей. Выяснилось, что продавец не предоставил полную и достоверную информацию о приобретаемой машине. После покупки автовладелица обнаружила, что ее новый транспорт ранее участвовал аж в трех ДТП. Кроме того, у него был скручен пробег.