Названы самые «грязные» города в УрФО

Так, в Свердловской области это Нижний Тагил. В Челябинской области — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. В Ханты-Мансийском АО городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы в 2023 году не отмечено. Ранее к ним относились Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут.
«В Тюменской области нет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. В Ямало-Ненецком АО таких городов тоже нет», — сообщила Банникова.
Она уточнила, что в последние годы ситуация кардинально не меняется.
Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году разлив минеральной воды привел к загрязнению почвы в Тюменской области.