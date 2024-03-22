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Названы самые «грязные» города в УрФО

Специалисты выявили города Уральского федерального округа с наиболее загрязненной окружающей средой. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала замначальника гидрометеорологического центра Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — глава центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Оксана Банникова. По ее данным, самые «грязные» города в УрФО есть почти в каждом регионе округа.

Так, в Свердловской области это Нижний Тагил. В Челябинской области — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. В Ханты-Мансийском АО городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы в 2023 году не отмечено. Ранее к ним относились Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут.

«В Тюменской области нет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. В Ямало-Ненецком АО таких городов тоже нет», — сообщила Банникова.

Она уточнила, что в последние годы ситуация кардинально не меняется.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году разлив минеральной воды привел к загрязнению почвы в Тюменской области.

экология