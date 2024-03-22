Названы самые «грязные» города в УрФО

Специалисты выявили города Уральского федерального округа с наиболее загрязненной окружающей средой. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала замначальника гидрометеорологического центра Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — глава центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Оксана Банникова. По ее данным, самые «грязные» города в УрФО есть почти в каждом регионе округа.