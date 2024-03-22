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В Новосибирской области ожидаются морозы до −16 градусов

В воскресенье, 24 марта, температура ночью опустится до −3…-8 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Жителей Новосибирска вновь ждет похолодание в выходные, 23 и 24 марта. Об этом сообщают погодные сервисы.

Так, согласно прогнозу погоды, в субботу ночь столбики термометров покажут отметку от −5 до −10 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Также ожидается мокрый снег и порывы ветра до 14 метров в секунду. А в областном центре минимальная температура составит −9 градусов, максимальная дойдет до отметки +2 градусов.

В воскресенье, 24 марта, температура ночью опустится до −3… −8 градусов, а местами до −14 градусов. В дневное время температура прогреется до +5 градусов. В Новосибирске в ночные часы возможно похолодание до −6 градусов, а днем температура повысится до +4 градусов.