В Новосибирской области ожидаются морозы до −16 градусов

Жителей Новосибирска вновь ждет похолодание в выходные, 23 и 24 марта. Об этом сообщают погодные сервисы.
Так, согласно прогнозу погоды, в субботу ночь столбики термометров покажут отметку от −5 до −10 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Также ожидается мокрый снег и порывы ветра до 14 метров в секунду. А в областном центре минимальная температура составит −9 градусов, максимальная дойдет до отметки +2 градусов.
В воскресенье, 24 марта, температура ночью опустится до −3… −8 градусов, а местами до −14 градусов. В дневное время температура прогреется до +5 градусов. В Новосибирске в ночные часы возможно похолодание до −6 градусов, а днем температура повысится до +4 градусов.