В Новосибирской области ожидаются морозы до −16 градусов

Так, согласно прогнозу погоды, в субботу ночь столбики термометров покажут отметку от −5 до −10 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Также ожидается мокрый снег и порывы ветра до 14 метров в секунду. А в областном центре минимальная температура составит −9 градусов, максимальная дойдет до отметки +2 градусов.