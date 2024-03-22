Не меняйте постельное бельё в Василисин день: народные приметы на 23 марта

В народном календаре 23 марта — день мучеников Коринфа, или день Василисы. С этого дня зима начинает отступать, а природа — пробуждаться ото сна.
Что нельзя делать в грядущую субботу?
- Менять постельное белье. Человеку, который это сделает, будут сниться кошмары;
- Покупать одежду и обувь. Обновка не будет носиться долго, скоро придёт в негодность, испортится или порвётся;
- Оставлять ложку в чашке, ставить кружку на край стола. Если неаккуратно пролить напиток, вместе с водой из дома может уйти удача;
- Лечить зубы, посещать стоматолога — восстановление будет длительным;
- Устраивать застолья, объедаться — это сулит неприятности в будущем.
Приметы погоды:
- Холодный ветер подул — зима ещё долго продержится;
- Вешние воды в реку потекли — к хорошему улову плотвы;
- Если уже прилетели журавли, значит, весной будет тепло.