Комиссия нашла судейские нарушения в финале Чемпионата РФ по хоккею с мячом

Эксперты Федерации хоккея с мячом пересмотрели финальный мачт Чемпионата России среди команд Суперлиги сезона 2023/24 годов между командами «Кузбасс» и «Водник» и обнаружили судейские ошибки.
Так, на девятой минуте матча главному судье следовало удалить игрока «Кузбасса» на 10 минут за задержку против игрока «Водника» и назначить свободный удар в сторону ворот «Кузбасса». На 76-й минуте главному судье следовало тоже удалить кузбасского игрока за задержку с поля. В итоге комиссия утвердила главному судье Дмитрию Аникину сниженную оценку.
«Финал Суперлиги действительно стал очень ярким и запоминающимся. Для этого было всё: и невероятная атмосфера, и прекрасная трансляция на федеральном канале, и интрига, и аншлаг — все видели, что стадион был забит до отказа, а люди в проходах провели все 109 минут буквально на ногах. Кемерово не одно десятилетие является одним из флагманов русского хоккея и, безусловно, заслуживало долгожданного чемпионства», — говорит директор по организации и проведению соревнований ФХМР Юрий Молотков.
Накануне кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» стал чемпионом России по хоккею с мячом — он впервые победил в финале XXXII Чемпионата России среди команд Суперлиги. Кемеровчане выиграли у архангельского «Водника» со счётом 7:6. kuzbass.aif.ru рассказывал, как прошла игра.