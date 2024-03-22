Комиссия нашла судейские нарушения в финале Чемпионата РФ по хоккею с мячом

«Финал Суперлиги действительно стал очень ярким и запоминающимся. Для этого было всё: и невероятная атмосфера, и прекрасная трансляция на федеральном канале, и интрига, и аншлаг — все видели, что стадион был забит до отказа, а люди в проходах провели все 109 минут буквально на ногах. Кемерово не одно десятилетие является одним из флагманов русского хоккея и, безусловно, заслуживало долгожданного чемпионства», — говорит директор по организации и проведению соревнований ФХМР Юрий Молотков.