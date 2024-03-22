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В Новосибирске заработали ещё три комплекса фиксации нарушений ПДД

Камеры установили в Железнодорожном, Дзержинском и Калининском районах.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске ещё на трёх перекрёстках заработали комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра организации дорожного движения.

По данным ведомства, камеры установлены на пересечении Вокзальной магистрали и Сибирской в Железнодорожном районе, улицы Красина и проспекта Дзержинского в Дзержинском районе и на пересечении Тюленина и Гребенщикова в Калининском..

На данный момент они фиксируют следующие нарушения правил дорожного движения:

 — превышение установленной скорости движения ст. 12.9 КоАП РФ (штрафные санкции от 500 до 5000 рублей, а также части 5−7 данной статьи предусматривают лишение прав);

 — выезд на запрещающий сигнал светофора — ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ (штраф — 1000 рублей);

 — пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора — ст. 12.12 КоАП (штраф — 800 рублей);

 — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ст. 12.16 КоАП РФ (штраф — 500 рублей);

 — поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ст. 12.16 КоАП РФ (штраф в размере 1000−1500 рублей).

Данные о зафиксированных нарушениях передаются в Центр автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД региона для вынесения соответствующих постановлений.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске составлен топ-3 самых распространённых нарушений ПДД.