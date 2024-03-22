В Новосибирске заработали ещё три комплекса фиксации нарушений ПДД

На данный момент они фиксируют следующие нарушения правил дорожного движения:



— превышение установленной скорости движения ст. 12.9 КоАП РФ (штрафные санкции от 500 до 5000 рублей, а также части 5−7 данной статьи предусматривают лишение прав);



— выезд на запрещающий сигнал светофора — ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ (штраф — 1000 рублей);



— пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора — ст. 12.12 КоАП (штраф — 800 рублей);



— несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ст. 12.16 КоАП РФ (штраф — 500 рублей);



— поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ст. 12.16 КоАП РФ (штраф в размере 1000−1500 рублей).



Данные о зафиксированных нарушениях передаются в Центр автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД региона для вынесения соответствующих постановлений.



Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске составлен топ-3 самых распространённых нарушений ПДД.