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Жители Красноярского края получат новые автобусы

Депутаты ЗС края согласовали передачу автобусов в муниципальную собственность.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красноярского края получат новые автобусы. Накануне, 21 марта, на очередной сессии краевого парламента депутаты обсуждали вопрос об обновлении автобусного парка в различных муниципальных образованиях. И согласовали передачу автобусов в муниципальную собственность четырех городов и трех районов.

Конкретно обновят парк общественного транспорта:

— в Зеленогорск передадут — 14 автобусов;

— в Норильск — 6 автобусов;

— Енисейск — 7 автобусов;

— Железногорск — 22 автобуса;

— в Мотыгинский район — 4 автобуса;

— Кежемский район — 8 автобусов;

— Богучанский район — 6 автобусов.

Техника для пассажирских перевозок приобретена Краевым транспортным управлением в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».