Жители Красноярского края получат новые автобусы. Накануне, 21 марта, на очередной сессии краевого парламента депутаты обсуждали вопрос об обновлении автобусного парка в различных муниципальных образованиях. И согласовали передачу автобусов в муниципальную собственность четырех городов и трех районов.
Конкретно обновят парк общественного транспорта:
— в Зеленогорск передадут — 14 автобусов;
— в Норильск — 6 автобусов;
— Енисейск — 7 автобусов;
— Железногорск — 22 автобуса;
— в Мотыгинский район — 4 автобуса;
— Кежемский район — 8 автобусов;
— Богучанский район — 6 автобусов.
Техника для пассажирских перевозок приобретена Краевым транспортным управлением в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».