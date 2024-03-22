Жители Красноярского края получат новые автобусы. Накануне, 21 марта, на очередной сессии краевого парламента депутаты обсуждали вопрос об обновлении автобусного парка в различных муниципальных образованиях. И согласовали передачу автобусов в муниципальную собственность четырех городов и трех районов.