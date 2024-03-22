В Волгограде устроят стихобатлы к 95-летию Александры Пахмутовой

В регионе 21 марта стартовал конкурс чтецов «Ты — моя мелодия». Читателей библиотек, которые обслуживают детей и школьников, приглашают записать видео с чтением стихотворения. Ролик для конкурса можно отправить до 7 ноября 2024 года, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.