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В Волгограде устроят стихобатлы к 95-летию Александры Пахмутовой

В Волгоградской области пройдут поэтические акции в честь Александры Пахмутовой и Александра Пушкина.

В регионе 21 марта стартовал конкурс чтецов «Ты — моя мелодия». Читателей библиотек, которые обслуживают детей и школьников, приглашают записать видео с чтением стихотворения. Ролик для конкурса можно отправить до 7 ноября 2024 года, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.

Снять можно как индивидуальные, так и коллективные декламации произведений поэтов. Обязательное условие — в видео должна звучать музыка Александры Пахмутовой.

Кроме того, в Волгоградской области продолжается VII региональный поэтический марафон. Акцию приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и Всемирному дню поэзии. Поучаствовать могут даже самые юные волгоградцы, в том числе воспитанники детсадов.

Библиотекари познакомят детей с творчеством классика. Ребята и их родители смогут прочитать любимые стихотворения Александра Сергеевича.

литература