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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе лимонов

Специалисты красноярского ведомства рассказали, чем полезны лимоны.

Источник: Freepik

Оказывается, цитрус богат витаминами группы В, А, Е, С и РР. В нем также содержатся лимонная и яблочная кислоты, пектин, медь, калий и фитонциды.

Считается, что лимон способен укрепить иммунитет, помочь организму быстрее справиться с простудой. Интересно и то, что лимон является природным антидепрессантом.

Также цитрус может улучшить работу кишечника, очищает организм от токсинов и шлаков. Лимон полезен и тем, что способствует очищению кровеносных сосудов от холестериновых бляшек.

Однако, не всем можно включать в рацион лимоны. Он противопоказан беременным и кормящим, детям до трех лет, людям с аллергией и болезнями ЖКТ и почек.

здоровье