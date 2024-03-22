В Роспотребнадзоре рассказали о пользе лимонов

Оказывается, цитрус богат витаминами группы В, А, Е, С и РР. В нем также содержатся лимонная и яблочная кислоты, пектин, медь, калий и фитонциды.
Считается, что лимон способен укрепить иммунитет, помочь организму быстрее справиться с простудой. Интересно и то, что лимон является природным антидепрессантом.
Также цитрус может улучшить работу кишечника, очищает организм от токсинов и шлаков. Лимон полезен и тем, что способствует очищению кровеносных сосудов от холестериновых бляшек.
Однако, не всем можно включать в рацион лимоны. Он противопоказан беременным и кормящим, детям до трех лет, людям с аллергией и болезнями ЖКТ и почек.