С 23 марта изменится работа наземного транспорта в 14 районах

В 14 районах города с 23 марта произойдут изменения в работе наземного транспорта. В столице начнут действовать три новых маршрута, кроме того, улучшат работу еще пяти. Автобусы и электробусы будут ходить чаще, изменятся их трассы следования. Пассажирам станет удобнее добираться до станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и важных социальных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«С 23 марта мы запустим новые маршруты и улучшим действующие в семи округах. Местным жителям будет еще удобнее совершать поездки почти до 20 станций метро и МЦД. Пересадки с автобусов на поезда станут быстрее, сократится время в пути. Мы продолжаем развивать сеть наземного городского транспорта, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.
Так, начинает работу новый маршрут С280. Пассажиры смогут с комфортом добираться от станции метро «Крылатское» до остановки «Кардиоцентр».
По просьбам жителей нового жилого комплекса (ЖК) «Филатов луг» начнет действовать маршрут № 298. Автобусы поедут вдоль территории ЖК до станции метро «Саларьево». У пассажиров появится удобный способ доехать до Сокольнической линии метро.
Маршруты № 41 и 315 объединяются в новый — № 915. Он соединит пять станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) на юго-западе и юге города. Автобусы станут ходить чаще — для пассажиров сократится время ожидания на остановках.
Изменится трасса маршрута Sk1 в инновационном центре «Сколково». Электробусы поедут через КПП «Амальтея». Сократится время в пути до станции Сколково МЦД-1.
В районах Митино и Северное Тушино объединяются маршруты. Теперь маршрут № 368 свяжет Волоколамскую МЦД-2 и одноименную станцию метро, Трикотажную МЦД-2, а также станции метро «Сходненская» и «Планерная». На автобусе С396 можно будет добраться от остановки «4-й микрорайон Митина» до Северного Тушина. Транспорт будет ходить чаще, поездки до пяти станций рельсового каркаса станут удобнее.
Автобусы маршрута № 471 поедут по Есенинскому бульвару. Жители улицы Юных Ленинцев смогут быстрее добираться до станции метро «Кузьминки».
Автобусы маршрута № 100 начнут ходить чаще. Поездки до Щукинской МЦД-2 и одноименной станции метро, Панфиловской МЦК, станций метро «Октябрьское Поле» и «Сокол» займут меньше времени.
После запуска МЦД пассажиры стали чаще пользоваться железнодорожным транспортом. Некоторые маршруты автобусов стали неактуальными, как, например, № 460 и 681. Транспорт, который был на них задействован, теперь будет работать на других направлениях.