С 23 марта изменится работа наземного транспорта в 14 районах

В 14 районах города с 23 марта произойдут изменения в работе наземного транспорта. В столице начнут действовать три новых маршрута, кроме того, улучшат работу еще пяти. Автобусы и электробусы будут ходить чаще, изменятся их трассы следования. Пассажирам станет удобнее добираться до станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и важных социальных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.