Петербургским родителям приготовиться. Как подать заявление в первый класс и можно ли не стоять в очереди

Прием заявлений в первый класс проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня принимаются заявления на детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Чтобы не ошибиться в границах, лучше на сайте учреждения посмотреть, входит ли ваш дом в нужный перечень. В этот период также принимаются заявления от льготников. Если родители не успели уложиться в отведенные сроки, то тогда ребёнка будут зачислять на общих основаниях при наличии свободных мест. В густонаселенных районах (Приморском, Калининском, Выборгском) классы заполняются очень быстро.