В школах и техникумах Татарстана займутся разработкой беспилотных авиасистем

В 19 образовательных учреждениях Татарстана учащиеся займутся разработкой беспилотных авиасистем. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.
В школах и техникумах планируется реализовать 23 образовательные программы. Будет задействовано не менее 560 учащихся и 84 специализированных педагога. Завершение оснащение классов и центров практической подготовки запланировано к 1 июня.
Такие классы появятся в пяти казанских учреждения, в двух школах Набережных Челнов, по одному — в Иннополисе, Бугульме, Болгаре, Усадах и Столбище. А учить проектировать беспилотники будут в технико-экономическом техникуме Лаишево.
Напомним, в IT-парке Казани появится дрон-парк.