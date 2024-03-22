Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах и техникумах Татарстана займутся разработкой беспилотных авиасистем

Планируется реализовать 23 образовательные программы.

Источник: Комсомольская правда

В 19 образовательных учреждениях Татарстана учащиеся займутся разработкой беспилотных авиасистем. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

В школах и техникумах планируется реализовать 23 образовательные программы. Будет задействовано не менее 560 учащихся и 84 специализированных педагога. Завершение оснащение классов и центров практической подготовки запланировано к 1 июня.

Такие классы появятся в пяти казанских учреждения, в двух школах Набережных Челнов, по одному — в Иннополисе, Бугульме, Болгаре, Усадах и Столбище. А учить проектировать беспилотники будут в технико-экономическом техникуме Лаишево.

Напомним, в IT-парке Казани появится дрон-парк.

образование