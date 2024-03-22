В школах и техникумах Татарстана займутся разработкой беспилотных авиасистем

Такие классы появятся в пяти казанских учреждения, в двух школах Набережных Челнов, по одному — в Иннополисе, Бугульме, Болгаре, Усадах и Столбище. А учить проектировать беспилотники будут в технико-экономическом техникуме Лаишево.