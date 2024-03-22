Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прием с 1 апреля: как записать ребенка в 1-й класс в новую школу, рассказали в Ростове-на-Дону

Ростовская область, 22 марта 2024. DON24.RU. Прием заявлений о приеме детей в первый класс стартует 1 апреля 2024 года. Прием будут вести все общеобразовательные организации региона. В Ростове-на-Дону для ребят распахнут двери и три новые школы, построенные в 2023 году.

Источник: Don24.ru

Для того чтобы малыш учился в школе № 72, документы родители должны подать на базе школы № 115 в среду с 17:00 до 19:00 и субботу с 10:00 по 13:00.

Для обучения во втором корпусе школы № 115 — во вторник с 09:00 до 18:00 и субботу с 09:00 до 12:00.

Школа № 85 принимает заявления от родителей будущих учеников на базе школы № 16 в среду с 10:00 до 13:00 и четверг с 13:00 до 18:30.

«У родителей есть возможность подать заявление в школу в личном кабинете на сайте госуслуг, лично в школе или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Правила приема в общеобразовательные организации регламентированы приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458», — добавили в администрации донской столицы.

образование