Прием с 1 апреля: как записать ребенка в 1-й класс в новую школу, рассказали в Ростове-на-Дону

Для того чтобы малыш учился в школе № 72, документы родители должны подать на базе школы № 115 в среду с 17:00 до 19:00 и субботу с 10:00 по 13:00.
Для обучения во втором корпусе школы № 115 — во вторник с 09:00 до 18:00 и субботу с 09:00 до 12:00.
Школа № 85 принимает заявления от родителей будущих учеников на базе школы № 16 в среду с 10:00 до 13:00 и четверг с 13:00 до 18:30.
«У родителей есть возможность подать заявление в школу в личном кабинете на сайте госуслуг, лично в школе или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Правила приема в общеобразовательные организации регламентированы приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458», — добавили в администрации донской столицы.