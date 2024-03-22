Прием с 1 апреля: как записать ребенка в 1-й класс в новую школу, рассказали в Ростове-на-Дону

Ростовская область, 22 марта 2024. DON24.RU. Прием заявлений о приеме детей в первый класс стартует 1 апреля 2024 года. Прием будут вести все общеобразовательные организации региона. В Ростове-на-Дону для ребят распахнут двери и три новые школы, построенные в 2023 году.