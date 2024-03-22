Кого затопит весной — прогноз паводка дали в Новосибирской области

Ежегодно специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра выезжают по двум маршрутам в горах Алтая: Усть-Коксинский и Семинский. В этом году запасы снега в Горном Алтае чуть больше, чем в 2023 году, но все-таки ниже нормы. Максимальный уровень снега на Алтае был в 2017 году, минимальный — в 2012.