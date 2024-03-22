Кого затопит весной — прогноз паводка дали в Новосибирской области

Предварительный прогноз весеннего половодья в Новосибирской области озвучил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.
Вскрытие рек в этом году синоптики ожидают во второй декаде апреля. В Новосибирской области опасность представляют три реки — Карасук, Тартас и Тара. Все они — с быстрым течением и извилистыми руслами, что чревато ледовыми заторами. Заторные явления случаются на этих водоемах практически каждой весной.
В этом году угроза подтоплений есть в селе Черновка на реке Карасук и в населенных пунктах, расположенных вдоль реки Тара.
По словам специалиста на характер паводка влияет множество факторов: глубина промерзания почвы, уровень увлажнения почвы осенью, толщина льда на реках. Однако главный фактор — снегозапасы в горах Алтая.
Ежегодно специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра выезжают по двум маршрутам в горах Алтая: Усть-Коксинский и Семинский. В этом году запасы снега в Горном Алтае чуть больше, чем в 2023 году, но все-таки ниже нормы. Максимальный уровень снега на Алтае был в 2017 году, минимальный — в 2012.
Официальный прогноз паводка в Новосибирской области синоптики дадут 8 апреля.
Екатерина СОСНИНА.