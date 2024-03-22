В Абайской области простились с писателем-фантастом Медеу Сарсеке

Отдать дань памяти погибшему пришли сотни горожан.
«Медеу Сарсеке был наставником и учителем, воспитавшим не одно молодое поколение. Его вклад в развитие казахской научно-фантастической литературы останется навсегда запечатленным в памяти».
Медеу Сапаулы Сарсеке родился 2 января 1936 года в селе Кайнар Абдралинского района. Писателем выпущено более 43 изданий на казахском языке и 20 изданий — на русском языке. Он был удостоен ордена «Құрмет», «Парасат» и звания «Абай облысының құрметті азаматы».
Писатель оставил неизгладимый след в истории казахской научно-фантастической литературы. Он дебютировал в литературе в 1955 году как писатель-фантаст: в 1959—1965 опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке. Произведение «Седьмая волна» переиздавалось несколько раз тиражом 100 тысяч экземпляров и получило широкую известность в СССР. Благодаря этим изданиям Медеу Сарсеке был принят в Союз писателей СССР (1962). До их появления в истории казахской литературы еще не было подобных произведений, за что писатель получил от критиков звание «пионера казахской фантастики».
Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет ушел из жизни известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке. Об этом стало известно 21 марта 2024 года из телеграммы соболезнования главы государства Касым-Жомарта Токаева, которую он направил родным и близким драматурга.