В Абайской области простились с писателем-фантастом Медеу Сарсеке

Писатель оставил неизгладимый след в истории казахской научно-фантастической литературы. Он дебютировал в литературе в 1955 году как писатель-фантаст: в 1959—1965 опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке. Произведение «Седьмая волна» переиздавалось несколько раз тиражом 100 тысяч экземпляров и получило широкую известность в СССР. Благодаря этим изданиям Медеу Сарсеке был принят в Союз писателей СССР (1962). До их появления в истории казахской литературы еще не было подобных произведений, за что писатель получил от критиков звание «пионера казахской фантастики».