Поздравление Игоря Кобзева с Днем иркутского кино

Этот праздник, учрежденный в 2022 году, стал новым этапом в развитии регионального кинематографа. Более 125 лет назад в Иркутске впервые состоялся показ фильма. А сегодня в Приангарье есть все условия для развития кинопроизводства и документального кино: творческая среда, крепкие традиции и технический потенциал. У нас создают новые фильмы, которые вдохновляют, воспитывают и показывают мир в современных ракурсах, восстановлена традиция ведения кинолетописи Приангарья.