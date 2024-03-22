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Поздравление Игоря Кобзева с Днем иркутского кино

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с Днем иркутского кино!

Источник: РИА "Новости"

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с Днем иркутского кино!

Этот праздник, учрежденный в 2022 году, стал новым этапом в развитии регионального кинематографа. Более 125 лет назад в Иркутске впервые состоялся показ фильма. А сегодня в Приангарье есть все условия для развития кинопроизводства и документального кино: творческая среда, крепкие традиции и технический потенциал. У нас создают новые фильмы, которые вдохновляют, воспитывают и показывают мир в современных ракурсах, восстановлена традиция ведения кинолетописи Приангарья.

Мы гордимся нашими кинематографистами. Их богатыйопыт, творческий подход к делу, постоянное совершенствование позволяет иркутскому кино крепнуть и двигаться вперед. Мы продолжим прикладывать усилия для того, чтобы киноискусство в Прибайкалье развивалось, стало более привлекательным и доступным.

Я благодарю деятелей кино за верность профессии, которая дарит нам ощущение праздника и волшебства. Желаю вдохновения, новых сюжетов и ярких впечатлений!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.